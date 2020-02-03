Белград, , 14:30 — REGNUM В сепаратистском Косово 2 января появился шанс на формирование нового правительства. Партия «Самоопределение» Альбина Курти, которая выиграла выборы 6 октября, договорилась с «Демократическим союзом Косово» Исы Мустафы о его составе.

Кандидаты от партии «Самоопределение» займут посты министров иностранных дел, юстиции, финансов, экономики, здравоохранения и европейской интеграции. Представители «Демократического союза Косово» будут руководить министерствами внутренних дел, обороны, инфраструктуры, просвещения, сельского хозяйства и культуры.

Три министерских портфеля будут предложены представителям национальных меньшинств.

Партия «Сербский список», победившая в муниципалитетах Косово и Метохии, населенных преимущественно сербами, решила не поддерживать правительство Альбина Курти, но при этом она намерена участвовать в работе парламента.

Экс-премьер Рамуш Харадинай также заявил, что его партия «Альянс за будущее Косово» не станет голосовать за состав нового правительства. О таком же намерении сообщили лидер «Демократической партии Косово» Кадри Весели и глава «Альянса за новое Косово» Беджет Пацоли.

Напомним, что парламентские выборы в сепаратистском Косово прошли 6 октября. Они состоялись после того, как бывший премьер-министр Рамуш Харадинай ушел в отставку. Харадинай решился на такой шаг потому, что Специальный суд по военным преступлениям «Освободительной армии Косово» (террористической организации, воевавшей против югославской армии во время конфликта в Косово и Метохии 1998−1999 гг.) вызвал его для дачи показаний в качестве обвиняемого в июле 2019 года. На выборах, которые прошли 6 октября, победила партия «Самоопределение» Альбина Курти, вторе место занял «Демократический союз Косово» Исы Мустафы.

Если парламент одобрит новый состав кабинета министров, то впервые с 90-х годов ХХ века в правительстве Косово не будет ни одного представителя партий так называемого военного крыла «Освободительной армии Косово».