Москва, , 14:29 — REGNUM Госдума 4 февраля обсудит законопроект о проведении 9 мая Всероссийской минуты молчания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Завтра также в первом чтении будет рассмотрен законопроект, внесенный нами, главным инициатором этого законопроекта является Ирина Яровая, он касается всероссийской минуты молчания. Такая традиция была в Советском Союзе», — сказал Исаев.

По его словам, «в 18 часов 9 мая по телевидению передавалось время, говорились очень важные проникновенные слова, объявлялась минута молчания».

«Вот эту традицию данным законопроектом предлагается возродить», — указал парламентарий.