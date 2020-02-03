Киев, 3 февраля 2020, 15:05 — REGNUM Членов команды президента Украины Владимира Зеленского подбирают не по профессиональным качествам, а по принципу личной преданности, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос 3 февраля в интервью газете «Факты».
Кривонос также упомянул бывшего участника КВН Сергея Сивохо, который назначен советником главы СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, аппарат СНБО разрабатывает стратегию национальной безопасности Украины. В проекте документа одним из приоритетов является снижение уровня конфронтации с Россией и нормализация двусторонних отношений.
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