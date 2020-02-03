Москва, , 14:28 — REGNUM Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не проводили телефонного разговора после инцидента в Идлибе, однако при необходимости его быстро согласуют. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разговора на высшем уровне пока не было, но нет никаких сомнений, что если президенты посчитают это необходимым, он может быть согласован в самые сжатые сроки», — сказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе позиции турецких военных подверглись обстрелу. Погибли четверо военнослужащих, ещё девять получили ранения. В Анкаре заявили, что стреляла сирийская армия.

В ответ Турция нанесла удар по 46 объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных снарядов.

Отметим, власти Турции поддерживают вооруженных боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска Сирии.

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