Киев, , 14:28 — REGNUM Верховная рада Украины на новой сессии, которая стартует 4 февраля, должна окончательно принять земельную реформу.

Об этом заявил сегодня, 3 февраля, первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко на заседании согласительного совета парламента.

«Я надеюсь, что мы на этой сессии поставим уже точку по этому вопросу — примем реформу», — сказал Корниенко.

Когда именно Рада приступит в рассмотрению закона о продаже земли во втором чтении, представитель правящей партии не уточнил.

Согласно плану работы парламента на 4−7 февраля, Рада может замяться земельной реформой в среду, 5 февраля.

ИА REGNUM напоминает, что в январе на форуме в Давосе глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия высказал предположение, что Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект о продаже земли.

В первом чтении законопроект о земле приняли в середине ноября. Ко второму чтению было подано более 4 тыс. правок, которые в оперативном режиме рассмотрел парламентский комитет. Также все эти месяцы на Украине проходили многочисленные акции протеста против продажи земли.