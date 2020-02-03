Приштина, , 14:26 — REGNUM Утром 3 февраля перед зданием парламента Косово начались протесты «Группы демократической молодежи».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, митингующие выступают против правительственной коалиции «Демократической лиги Косово» (ЛДК) с «Движением за самоопределение» Альбина Курти. Протестующие несут в руках плакаты, в которых перечисляются неудачи прежнего пребывания ЛДК у власти (ранее глава ЛДК Иса Мустафа занимал пост премьер-министра края).

Глава «Молодых демократов» Доньет Бислими назвал недавно заключенную коалицию «жалкой» и напомнил, что члены коалиции не сумели сдержать свое обещание сформировать правительство в течение нескольких суток и растянули этот процесс на почти четыре месяца.

Напомним, «Демократическая группа» — внутрипартийная организация «Демократической партии Косово». На парламентских выборах 6 октября эта партия получила 21% голосов и заняла третье место после «Самоопределения» и ЛДК.

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