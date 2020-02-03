Москва, , 14:21 — REGNUM Российское руководство не считает, что в отношениях Белоруссии и США наблюдается стремительное сближение. Об этом заявил 3 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавнюю встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам Пескова, вряд ли можно говорить о «сверхбыстром сближении», оценивая американо-белорусские отношения. Комментировать детали переговоров Лукашенко и Помпео представитель Кремля отказался, напомнив, что контакты партнёров РФ с третьими странами — это реализация их суверенных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, визит главы американской дипломатии в Минск состоялся 1 февраля, это событие стало первым в своём роде за минувшие 25 лет. Помпео провёл переговоры с Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

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