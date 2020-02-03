Джидда, Саудовская Аравия, 3 февраля 2020, 14:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар принял участие в открытом внеочередном заседании исполнительного комитета организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Заседание было проведено по просьбе Палестины в ответ на заявление президента США Дональда Трампа от 28 января 2020 года относительно «сделки века».
«Индонезия настоятельно призывает всех членов ОИС сохранять единство и приверженность полной солидарности с Палестиной», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Индонезии в ходе заседания.
В своем заявлении замминистра Индонезии представил три предложения для достижения совместной позиции стран-членов ОИС.
По его словам, мусульмане во всем мире должны последовательно объединяться для решения проблем в Палестине.
Кроме того, необходимо придерживаться «решения о создании двух независимых государств Израиля и Палестины», а также важно развивать диалог между заинтересованными сторонами для достижения прочного мира и стабильности.
Помимо Индонезии, на встрече также присутствовал ряд министров и высокопоставленных должностных лиц стран-членов ОИС, включая Палестину, Саудовскую Аравию, Турцию, Иорданию, Кувейт и Малайзию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член парламента Индонезии Лулук Нур Хамида рассказал о палестино-израильском конфликте, который в последнее время продолжает ухудшаться.
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