Джидда, Саудовская Аравия, , 14:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар принял участие в открытом внеочередном заседании исполнительного комитета организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Заседание было проведено по просьбе Палестины в ответ на заявление президента США Дональда Трампа от 28 января 2020 года относительно «сделки века».

«Индонезия настоятельно призывает всех членов ОИС сохранять единство и приверженность полной солидарности с Палестиной», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Индонезии в ходе заседания.

В своем заявлении замминистра Индонезии представил три предложения для достижения совместной позиции стран-членов ОИС.

По его словам, мусульмане во всем мире должны последовательно объединяться для решения проблем в Палестине.

Кроме того, необходимо придерживаться «решения о создании двух независимых государств Израиля и Палестины», а также важно развивать диалог между заинтересованными сторонами для достижения прочного мира и стабильности.

Помимо Индонезии, на встрече также присутствовал ряд министров и высокопоставленных должностных лиц стран-членов ОИС, включая Палестину, Саудовскую Аравию, Турцию, Иорданию, Кувейт и Малайзию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член парламента Индонезии Лулук Нур Хамида рассказал о палестино-израильском конфликте, который в последнее время продолжает ухудшаться.

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