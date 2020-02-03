Приштина, , 14:12 — REGNUM 2 февраля глава МИД Албании Гент Цакайпрокомментировал заключение коалиционного соглашения между партиями «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово», одержавшими победу на парламентских выборах 6 октября в крае.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, Цакай заявил о намерении в ближайшее время начать содержательные переговоры о формировании совместной правительственной программы двух албанских государств.

«Желаю «Самоопределению» и ЛДК успехов в формировании нового правительства Республики Косово! Перед лицом многочисленных вызовов, стоящих перед нами, Косово и Албании необходимо наращивать сотрудничество! Мы с нетерпением ожидаем начала содержательных переговоров с новыми правительством Косово с целью выработать новую улучшенную совместную программу двух стран», — заявил Цакай.

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