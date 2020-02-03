Приштина, , 14:21 — REGNUM 2 февраля, когда стало известно, что партии-победители на выборах 6 октября «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» сумели преодолеть разногласия и заключили соглашение о правительственной коалиции, представители пробелградской политической организации косовских сербов «Сербский список» заявили, что не станут голосовать в поддержку новой коалиции в парламенте.

При этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители этой организации примут участие в работе государственных институтов Косово, чтобы не дать албанцам возможности назначить сербского министра в правительстве из числа лояльных им сербов.

«Сербы примут участие в работе институтов в Приштине, в соответствии с мандатом, врученным им народом для того, чтобы заботиться о безопасности, экономике и святых церквях», — заявил глава канцелярии Сербии по Косово Марко Джурич.

Напомним, ранее лидеры «Самоопределения» и ЛДК Альбин Курти и Иса Мустафа обвинили представителей «Сербского списка» в запугивании избирателей в ходе предвыборной кампании и инициировали пересчет голосов сербов.

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