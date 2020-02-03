Скопье, , 14:03 — REGNUM 2 февраря посол Италии в Северной Македонии Карло Ромео заявил о том, что переговоры о вступлении Северной Македонии в Европейский союз должны быть начаты независимо от хода внутренних реформ этой интеграционной группировки и не дожидаясь рассмотрения предложения президента Франции Эммануэля Макрона о введении новой методологии ведения переговоров о вступлении страны в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Ромео подчеркнул, что его страна выступает за динамичное расширение ЕС и против затягивания процедур:

«Политика дальнейшего расширения представляет фундаментальное значение для Европейского союза. ЕС должен быть более подготовленным к дальнейшим расширениям. Мы считаем, что новая методология может быть внедрена параллельно проведению реформ внутри союза, однако, она может внедряться и параллельно процессу начала переговоров, которые, по своей природе, представляют долгий процесс, который основан на оценке достижений каждого государства, обладающего потенциалом для вступления в ЕС», — заявил Ромео.

Напомним, Македония получила статус страны-кандидата ещё в 2005 году, однако до заключения Преспанского соглашения с Грецией, в результате которого Македония получила новое название и урегулировала отношения с страной-соседом, начало переговоров о вступлении постоянно блокировались. Однако после решения этой проблемы Евросоюз не принял эту маленькую балканскую страну с распростертыми объятьями — вопрос о начале переговоров между ЕС был перенесен на весну 2020 из-за вето, наложенного Францией на начало переговоров в ходе заседания Совета ЕС.

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