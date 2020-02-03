Эр-Рияд, , 14:03 — REGNUM Члены Организации исламского сотрудничества (ОИК) отвергли план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, об этом 3 февраля сообщает Al Arabia.

Заявление было озвучено перед журналистами во время специальной встречи организации в городе Джидда Саудовской Аравии.

Как и большинство противников «сделки века» основной претензией у членов ОИК к плану Трампа стало распространение суверенитета Израиля над оккупированными территориями Западного берега реки Иордан.

Напомним, ранее Трамп частично опубликовал свой план по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Рамалла отвергла пункты, предложенные главой Белого дома, а Тель-Авив их поддержал.

Читайте ранее в этом сюжете: Лига арабских государств отвергла «сделку века» Трампа