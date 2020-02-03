Приштина, , 14:03 — REGNUM 2 февраля спустя почти 4 месяца после парламентских выборов 6 октября в Косово лидеры находившихся в оппозиции при прежнем премьер-министре Хамуше Харадинае партий «Движение за самоопределение» и Демократическая лига Косово (ЛДК), набравших наибольшее число голосов — 26% и 24,5% соответственно — Альбин Куртии Иса Мустафаподписали соглашение о формировании правительственной коалиции.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны заявляли о возможности образования коалиции ещё в ходе предвыборной кампании, однако переговоры проходили со значительными осложнениями.

Несмотря на то, что уже 7 ноября стороны заявили о том, что им удалось достичь согласия по большинству пунктов правительственной программы, спустя ещё полтора месяца, 26 декабря коалиционное соглашение всё ещё являлось предметом переговоров, в связи с чем открытие новой сессии парламента Косово произошло при отсутствии правительства. Спикером парламента при поддержке депутатов обеих партий стал депутат от ЛДК Главк Конюфца. И лишь почти месяц спустя сторонам удалось преодолеть все разногласия.

Самыми противоречивыми стали вопросы о распределении полномочий, а также о продолжении переговоров с Сербией.

В настоящее парламент Косово рассматривает новый состав правительства Косово. Для утверждения коалиции необходимо набрать свыше 60% голосов.

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