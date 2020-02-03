Симферополь, 3 февраля 2020, 13:58 — REGNUM Пост министра внутренней политики, информации и связи Крыма, вместо ушедшего в отставку Сергея Зырянова, может занять экс-глава администрации города Саки Михаил Афанасьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве РК.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зырянов руководил Мининформом РК с июня 2018 года. В начале 2019 года в Крыму разгорелся скандал вокруг печатного органа Совмина республики — «Крымской газеты», которая опубликовала сканворд с вопросом про «украино-татарский полуостров». 3 февраля чиновник сообщил о своей отставке.
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