Симферополь, , 13:58 — REGNUM Пост министра внутренней политики, информации и связи Крыма, вместо ушедшего в отставку Сергея Зырянова, может занять экс-глава администрации города Саки Михаил Афанасьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве РК.

«Новым министром внутренней политики, информации и связи будет бывший руководитель администрации Сак Михаил Афанасьев, его кандидатура уже согласована. Вскоре должен быть опубликован соответствующий указ», — сообщили корреспонденту в правительстве РК.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Зырянов руководил Мининформом РК с июня 2018 года. В начале 2019 года в Крыму разгорелся скандал вокруг печатного органа Совмина республики — «Крымской газеты», которая опубликовала сканворд с вопросом про «украино-татарский полуостров». 3 февраля чиновник сообщил о своей отставке.

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