Сеул, , 13:58 — REGNUM 4 февраля в Сеуле состоялась встреча начальника управления морских операций ВМС адмирала Сим Сын Соба и командующего Тихоокеанским военно-морским командованием США адмирала Джона Аквилино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, за рабочим обедом стороны обсудили перспективы военно-морского сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам морской безопасности.

Отмечается, что американский генерал находится с четырехдневным визитом в Южной Кореи со 2 февраля.

Известно, что в оставшиеся два дня представитель США посетит Объединённый комитет начальников штабов, Командование флота и Командование второго флота военно-морских сил Южной Кореи.