Москва, , 13:45 — REGNUM Законопроект о восстановлении индексацию пенсий для опекунов пенсионеров может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы получили получили положительное заключение на законопроект от правительственной комиссии, думаю, в ближайшее время будет подписан и никаких препятствий для рассмотрения законопроекта нет», — сказал Исаев.

Речь идет о восстановлении индексации пенсий для опекунов пенсионеров — тех опекунов, которые получают заработную плату за свою работу в качестве опекунов.