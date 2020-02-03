Саки, Крым, 3 февраля 2020, 13:56 — REGNUM Глава администрации крымского курортного города Саки Михаил Афанасьев подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму отправили в отставку председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы после громкого скандала вокруг их поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи. 3 февраля о своей отставке сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.
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