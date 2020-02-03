Саки, Крым, , 13:56 — REGNUM Глава администрации крымского курортного города Саки Михаил Афанасьев подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие сакчане! Сегодня мой последний рабочий день в администрации города Саки. Я благодарен всем, с кем работал эти полгода — депутатскому корпусу, всем своим коллегам из администрации, общественникам, каждому жителю города Саки — за понимание, за участие, за нашу совместную работу, за вашу активную гражданскую позицию», — написал 31 января чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму отправили в отставку председателя керченского городского совета Маи Хужиной и её заместителя Ларисы Щербулы после громкого скандала вокруг их поздравления блокадников Ленинграда, проживающих в Керчи. 3 февраля о своей отставке сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

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