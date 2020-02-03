Керчь, Крым, , 13:42 — REGNUM

Глава городского совета Керчи совершила глупость, но ведь большинство российских чиновников и руководителей крупных компаний делают то же самое — и их никто не увольняет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 3 февраля, комментируя информацию об отставке главы керченского совета Майи Хужиной.

Как сообщалось ранее, депутаты городского совета приняли решение отправить Хужину, а также ее заместителя Ларису Щербулу в отставку. Поводом стал нашумевший эпизод с поздравлением блокадников, которым депутаты в шубах преподнесли пироги.

«У меня противоречивое отношение к этому увольнению.

С одной стороны, явиться к живущему на пенсию ветерану-блокаднику с такого рода подарками (пусть это и был пирог) и в таких шубах — это, конечно, глупость. В идеале глава города должен быть политическим работником, должен понимать, что в случае с блокадниками любые подарки, связанные с едой, неуместны и что — вот это особенно важно — публично демонстрировать разницу между своими финансовыми возможностями и возможностями большинства жителей своего города и страны в целом не следует.