Минск, , 13:39 — REGNUM За 2019 год в Белоруссию для занятия трудовой деятельностью прибыло свыше 20,8 тыс иностранцев — на 4,7 тыс больше, чем в 2018 году. Об этом заявил заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД республики полковник милиции Александр Татура.

По данным департамента, наибольшее количество прибывших в Белоруссию трудовых мигрантов составили граждане России — 6,7 тыс, или каждый третий специалист. Почти каждый пятый трудоустроенный — гражданин Китая (4,3 тыс.), на третьем месте — Украина (3,1 тыс.).

«Более 5,6 тыс. трудящихся иммигрантов имели рабочие специальности, более 3 тыс. человек — квалифицированные работники и специалисты, свыше 1,3 тыс. иностранцев задействованы в сфере обслуживания и торговли, 428 — в сельском хозяйстве. Более 1,2 тысячи приезжих занимали должности руководителей», — сказано в публикации на сайте министерства.

По данным МВД Белоруссии, численность правонарушителей среди трудовых мигрантов из-за рубежа в 2019 году снизилось: «Так, если в 2018 году к административной ответственности за несоблюдение законодательства в этой сфере привлечено 522 мигранта, то в прошлом году — 443».

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