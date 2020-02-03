Ташкент, , 13:36 — REGNUM Казначейство США предоставит Узбекистану техническую помощь для ключевых реформ финансового сектора и налоговой политики. Об этом 3 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам переговоров с главой МИД республики Абдулазизом Камиловым.

«Мы делаем все это, потому что Америка является настоящим партнером и другом Узбекистана», — заявил Помпео. Он добавил, что в США ожидают одобрения Конгрессом технической помощи республике на сумму $1 млн.

Госсекретарь добавил, что США планирует предоставить еще $1 млн помощи для расширения торговли между Афганистаном и Узбекистаном, что позволит укрепить стабильности во всем регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что сотрудничество между Ташкентом и Вашингтоном находится на пике своего развития.

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