* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о требованиях к боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые они должны выполнить для заключения соглашения о перемирии, об этом 3 февраля сообщает Associated Press.

В первую очередь, с точки зрения главы американского внешнеполитического ведомства, террористы должны значительно снизить уровень насилия в Афганистане.

«Мы работаем над мирным планом. Однажды мы были уже близки, чтобы заключить его, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли продемонстрировать готовность снижения уровня насилия», — завил Помпео в комментарии журналистам агентства.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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