Белград, , 13:34 — REGNUM Возможное соглашение о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной не будет одобрено Советом Безопасности ООН без согласия России. Об этом 3 февраля заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. При этом он добавил, что Россия присоединится к переговорам вокруг Косово и Метохии, если получит соответствующее приглашение от Белграда.

Боцан-Харченко напомнил, что Россия всегда выступала за продление переговоров между Сербией и сепаратистским Косово. Тем не менее ее тревожит желание достичь договорённости в короткий срок — если бы времени было больше, можно было бы заметно продвинуться и достичь компромисса, считает дипломат.

«Я не верю, что быстрое решение существует. Если только речь не идет о навязывании того решения, которое для Белграда неприемлемо, например, о признании независимости Косово», — заявил Боцан-Харченко в интервью сербскому изданию «Блиц».

Дипломат ответил на критику в адрес России по поводу того, что она не заинтересована в решении косовского вопроса, так как, поддерживая Сербию в вопросе статуса Косово, Москва желает сохранить свое влияние в регионе. По его мнению, такие обвинения несостоятельны — возобновление переговоров всегда было в интересах Москвы.

«Если международное сообщество желает внести положительный вклад, оно должно извлечь урок из прошлых событий, понять сегодняшнюю обстановку, которая не выгодна никому в регионе, а также в Европе или в Вашингтоне», — сказал Боцан-Харченко, добавив, что переговоры должны вернуться в рамки резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии.

В ответ на просьбу издания прокомментировать «шпионский скандал», начавшийся накануне встречи президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина в Сочи 4 декабря, посол заявил, что «всё это осталось далеко позади».

«После этого мы сразу пошли дальше. Диалог на высшем уровне между президентом Вучичем и президентом Путиным был ориентирован на наши планы о будущем, никто не возвращался в прошлое», — сказал Боцан-Харченко.

Напомним, переговоры между Белградом и Приштиной о будущем Косово и Метохии были приостановлены после того, как Приштина в ноябре 2018 года ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, мотивируя это решение тем, что Белград и Сараево не признали независимость Косово. Сербия отказывается продолжать переговоры, пока сепаратистские власти не отменят торговые ограничения. Ранее Боцан-Харченко заявил, что Россия поддержит Сербию в том, о чём она договорится с косовскими сепаратистами, однако эта договорённость должна быть достигнута без давления извне.

Напомним также, что незадолго до встречи Владимира Путина и Александра Вучича 4 декабря в Сочи в сербских СМИ появилось провокационное видео, на котором бывший сотрудник российского посольства в Сербии Георгий Клебан якобы передает пакет с деньгами сербскому офицеру в отставке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала это как провокацию в преддверии саммита лидеров двух государств.