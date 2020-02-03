Москва, 3 февраля 2020, 13:27 — REGNUM Дата проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ находится в стадии согласования, сообщил 3 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пока процесс находится в стадии разработки, обсуждения, ответил Песков на соответствующий вопрос. Он призвал «просто набраться терпения».
Как сообщало ИА REGNUM, опрос ВЦИОМ показал, что одобряют предложенные президентом РФ поправки к Конституции около 80% граждан.
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