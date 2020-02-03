Москва, , 13:19 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина провести «саммит пятёрки» позволит избежать повторения глобальных трагедий. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле предложил провести «саммит пятёрки» — глав государств постоянных членов Совбеза ООН. Речь о РФ, Китае, США, Франции и Великобритании, которые, по словам Путина, несут особую ответственность за поддержание мира и безопасностии.

«Здесь совершенно правильно сказал наш президент Владимир Путин, подчеркнув, что забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями, и предложил странам, которые основали ООН, вновь собраться для того, чтобы сберечь мир», — заявил Володин.

Так, по его словам, глава государства призвал обсудить и решить проблемы безопасности, которые сегодня находятся под угрозой из-за того, что «многие как раз забыли историю».

«Сегодня, когда мы стоим перед лицом угроз и вызовов, совершенно очевидно, было бы правильно вновь собраться и решить эти проблемы. Поэтому наш президент в этом вопросе совершенно правильно говорит и, думаю, что все его должны поддержать, потому что столько вызовов и проблем, без обсуждения которых за круглым столом невозможно обойтись. Иначе мы можем столкнуться с большей трагедией, которая произошла в свое время, когда одно государство решило судьбу всех других. И это повторение просто недопустимо», — отметил Володин.