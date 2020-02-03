Тбилиси, , 13:18 — REGNUM Банкир Мамука Хазарадзе заявил, что сегодня в Грузии голодает более 77 тысяч детей, а нынешнее правительство Грузии ничего не делает для решения этой проблемы. Политическое заявление банкир сделал у Тбилисского городского суда, где сегодня назначен очередной судебный процесс по делу об отмывании незаконных доходов, подсудимыми по которому выступают Хазарадзе и его партнер Бадри Джапаридзе.

Он дал небольшой брифинг до начала процесса и заявил, что на этот раз посвящает его детям и тому голоду, на который обрекает десятки тысяч юных граждан правительство «Грузинской мечты».

«Брифинг посвящен голоданию детей в Грузии и тому невыносимому положению, в котором они живут на протяжении последних лет. Правительство никак не смогло решить эту проблему», — заявил Хазарадзе.

Он пообещал, что после смены власти его партия «Лело» обязательно решит проблему голодающих детей и сделает это за счет создания в стране новых рабочих мест.

Интересно, что о голодающих детях сегодня заявляет тот самый банкир, который по крайне выгодным для себя условиям и под высокие проценты выдавал ипотечные кредиты населению, затем жестко требовал от них выплаты, назначал высокие штрафы и в конце-концов лишал должников квартир и домов. Если просмотреть информацию на сайте Национального агентства публичного реестра, то можно увидеть, что сам Мамука Хазарадзе и его банк выступали заинтересованными лицами в целом ряде сделок с недвижимостью, в результате которых заложенные в банке квартиры обретали новых хозяев и оставляли без жилья и средств к существованию прежних владельцев.

Хазарадзе и Джапаридзе обвиняются в отмывании незаконных доходов в связи со сделками, которые они заключили в 2007—2008 годах, когда вначале выдали кредит на сумму до $17 млн, а затем эта сумма была перечислена обратно, но уже на оффшорные счета, а сделку на $17 млн банк Хазарадзе и Джапаридзе списал как безнадежный займ. Хазарадзе и Джапаридзе утверждают, что правительство Грузии преследует их по политическим мотивам, и связывают это преследование с противодействием строительству в Грузии порта Анаклия.