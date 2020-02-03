Джакарта, , 13:11 — REGNUM В МИД Индонезии признали важный вклад китайского правительства в процесс эвакуации индонезийских граждан из провинции Хубэй, сообщает Sindonews.

По словам главы департамента Восточной Азии и Тихоокеанского региона МИД Индонезии, власти Китая не только выдали разрешение на полет индонезийской авиакомпании, но и открыли маршруты для автобусов, перевозящих граждан Индонезии в аэропорт.

Напомним, ранее Индонезия отправила правительству Китая 150 тыс. защитных масок в качестве формы признательности за помощь, оказанную Китаем в процессе эвакуации сотен граждан Индонезии.

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