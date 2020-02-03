Магас, , 13:09 — REGNUM В Ингушетию из Самары может переехать бывший глава города Олег Фурсов. Ему предложено возглавить министерство труда занятости и социального развития, пишет «Волга Ньюс». По данным издания, приглашение войти в правительство Ингушетии поступило от главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Избранный в сентябре 2019 года руководителем Ингушетии, он долгое время жил и работал в Самарской области. Из этого субъекта был приглашен на работу премьер-министром Ингушетии Константин Суриков. Однако в конце января 2020 года он добровольно сложил с себя полномочия председателя правительства республики. Его место временно занял Владимир Сластенин — также выходец из Самарской области.

Об Олеге Фурсове известно, что он работал в должности главы администрации Самары с 2015 года, а ранее занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики области. В октябре 2017 года Фурсов написал заявление об уходе с поста мэра.