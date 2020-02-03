Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Масштабные военные учения Соединённых Штатов в Европе не направлены против России. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 3 февраля агентству France-Presse.

По словам Столтенберга, учения не направлены против какого-либо конкретного государства. Генсекретарь НАТО уверяет, что цель учебных манёвров — показать способность США оперативно развернуть американские силы в Европе для её защиты.

«НАТО — оборонительный альянс, и (предстоящие — ред.) учения носят оборонительный характер. Мы не ищем противостояния с Россией, но реальность на данный момент такова, что действия данной страны сказались на стабильности и безопасности (региона — ред.)», — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, НАТО планирует самые масштабные за последние четверть века военные учения у российских границ. В них будет участвовать 36 тысяч военных армии США, которые высадятся на территории Европы. Военные учения под названием «Защитник Европы — 2020» будут проходить с января по июль и охватят такие страны, как Польша, Германия, Латвия, Литва и Грузия.

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