Киев, , 12:59 — REGNUM Самой большой ошибкой команды президента Украины Владимира Зеленского является то, что людей подбирают не по профессиональным качествам. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.

«Самая большая ошибка нынешнего руководства страны в том, что людей подбирают не по профессиональным качествам», — сказал он в интервью изданию «Факты».

По его словам, команду нельзя формировать по преданности «линии партии». Он также раскритиковал назначение на пост советника секретаря Совета национальной безопасности бывшего участника КВН Сергея Сивохо.

Как сообщало ИА REGNUM, шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности обороны 21 октября 2019 года. Чуть позже он уточнил, что в СНБО будет отвечать только за гуманитарную политику по Донбассу, за работу с людьми и работать будет с большой командой — «все они, как и я, выходцы с Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну».