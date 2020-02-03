Варшава, , 13:06 — REGNUM Польша не будет присоединяться к переговорам по Донбассу в «нормандском формате», заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович интервью Польскому агентству печати, опубликованном 3 февраля.

Министр отметил, что Россия должна начать соблюдать нормы международного права.

«Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия», — добавил Чапутович.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон хотел предложить Польше поучаствовать в урегулировании конфликта в Донбассе до и после переговоров в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, странами-участницами «нормандского формата» являются Россия, Германия, Франция и Украина. Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а наравне с остальными участниками формата выступает гарантом выполнения Минских соглашений украинской стороной.

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