Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Пикеты возле парламента запрещены законами Грузии, и будет советующее реагирование. Об этом 3 февраля заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Пикетирование является нарушением закона, соответственно, на пикет, блокирование последует соответствующее реагирование в рамках закона», — сказал глава столицы Грузии.

Он подчеркнул, что подобная практика существует и в других странах.

Стоит отметить, что 3 февраля ряд представителей оппозиции заявили, что с 4 февраля, когда планируется открыть весеннюю парламентскую сессию, начнется пикетирование парламента и других правительственных зданий.

Как передавало ИА REGNUM, в ряде писем от представителей законодательного органа США грузинскому премьер-министру Георгию Гахарии указывалось на недопустимость противодействия со стороны полиции мирным протестующим.

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