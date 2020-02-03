Москва, 3 февраля 2020, 12:48 — REGNUM Комитет Госдумы по делам национальностей может возглавить Валерий Газзаев («Справедливая Россия»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля сообщил источник в партии «Справедливая Россия».
«Газзаев может возглавить комитет», — сказал собеседник агентства.
Пост главы комитета Госдумы пост делам национальностей оказался вакантным после того, как депутат Госдумы Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии.
Ранее в «Справедливой России» заверили, что пост главы комитета Госдумы по делам национальностей останется «в квоте» фракции.
Среди претендентов на пост — представитель республики Якутия Федот Тумусов, представитель Башкирии Гаджимурад Омаров, а также представитель всех республик Северного Кавказа Валерий Газзаев.
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