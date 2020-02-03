Архангельск, 3 февраля 2020, 12:48 — REGNUM В правительстве Архангельской области новое назначение — министром образования и науки стал Олег Полухин, последние 10 лет руководивший Архангельским морским кадетским корпусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Справка:
Олег Полухин родился 11 сентября 1964 года в Светогорске Ленинградской области. Имеет два высших образования. В частности, в 2013 году он окончил Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Капитан I ранга запаса. Ветеран Вооруженных Сил РФ. Почетный работник общего образования РФ. Стоит добавить, что в 2015 году Олег Полухин вошел в состав Общественной палаты Архангельской области. На протяжении последних двух лет возглавлял комиссию по науке, воспитанию и просвещению.
Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр образования и науки Архангельской области Сергей Котлов покинул пост еще осенью 2019 года. Сейчас он является заместителем генерального директора группы компаний «УЛК», занимающейся лесозаготовкой.