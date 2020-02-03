Киев, , 12:49 — REGNUM В 2019 году количество отказов украинским гражданам во въезде в Польшу увеличилось на 25% в сравнении с 2018 годом, сообщил аналитический центр «Европа без барьеров».

«Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысячи, это на 25% больше, чем в предыдущем году (46,7 тыс.)», — сказано в сообщении.

Большинство отказов граждане Украины получили при пересечении наземной границы. Наиболее распространённой причиной отказа стала неподтверждённая цель поездки, а также отсутствие денег.

В 2019 году на 75% по сравнению с 2018 годом увеличилось число пересечений украино-польской границы по воздуху. Общее число пересечений наземной границы между странами увеличилось на 1%. В 2019 году граждане Украины пересекли границу Польши 10,4 млн раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на польско-украинской границе был задержан автомобиль, в котором пограничники обнаружили партию контрабандных смартфонов Xiaomi.

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