Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Места проведения акций протеста, которые будет организовывать оппозиция в Грузии, 3 февраля назвал журналистам председатель парламентской фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе, сообщает Общественное телевидение.

Депутат рассказал, что протесты будут возобновлены в день открытия парламентской сессии 4 февраля. По его словам, пикетировать будут здание парламента, правительства и администрацию президента Грузии. Гоциридзе также отметил, что протесты потом будут перемещены в регионы.

«Если правительство не выполнит свои обещания, протесты продолжатся до тех пор, пока [правящая партия] «Грузинская мечта» не распадется», — заявил глава фракции ЕНД.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиция требует от «Грузинской мечты» смены смешанной схемы голосования на пропорциональную. Лидер партии Бидзина Иванишвили обещал принять соответствующий законопроект, но его не поддержала часть депутатов, избранных по мажоритарным округам.

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