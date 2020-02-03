Сеул, , 12:31 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 45% его соотечественников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Real Meter.

По данным соцопроса, проведенного с 28 по 31 января среди 2 511 человек старше 18 лет, деятельность президента страны одобряют 45% населения, 50,3% — придерживаются противоположного мнения, 4,7% — воздержались от ответа.

Известно, что число людей, не ободряющих политику президента Муна, увеличилось на 0,4%, а воздержавшихся от ответа — на 1,6%.

Кроме того, уровень поддержки Совместной демократической партии сократился на 1,9%, до 38,5%, партии «Свободная Корея» — на 2,8%, до 29,3%. Однако уровень поддержки Партии справедливости, напротив, увеличился на 1,2%, до 5,6%, Новой консервативной партии — до 3,8%, Партии за демократию и мир — на 0,6%, до 1,6%, Партии патриотов — на 0,3%, до 1,4%.