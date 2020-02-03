Киев, , 12:24 — REGNUM Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий подал заявление об отставке, сообщило 3 февраля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Причиной увольнения, по данным СМИ, послужил затяжной конфликт с главной Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёмом Сытником.

Конфликт начался ещё в 2018 году после того, как в кабинете Холодницкого, на стенке аквариума было обнаружено подслушивающее устройство.

«Сытник много раз жаловался на Холодницкого американским партнёрам-донорам-кураторам, обвиняя главу САП в том, что тот в интересах Авакова (главы МВД Украины Арсена Авакова — ИА REGNUM) и прочих сливает антикоррупционные уголовные дела», — сказано в сообщении.

Источник отметил, что Холодницкий может остаться, особенно в свете неудавшегося увольнения премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

По данным бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, сообщение об отставке главы САП является «мастерски подготовленным вбросом».

«Отставки пока не будет», — написал Мосийчук в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины опровергли факт подачи Гончаруком заявления об отставке. Данный документ не был зарегистрирован в регистрационно-справочной базе ведомства.

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