Киев, 3 февраля 2020, 12:24 — REGNUM Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий подал заявление об отставке, сообщило 3 февраля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.
Причиной увольнения, по данным СМИ, послужил затяжной конфликт с главной Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёмом Сытником.
Конфликт начался ещё в 2018 году после того, как в кабинете Холодницкого, на стенке аквариума было обнаружено подслушивающее устройство.
Источник отметил, что Холодницкий может остаться, особенно в свете неудавшегося увольнения премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
По данным бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, сообщение об отставке главы САП является «мастерски подготовленным вбросом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины опровергли факт подачи Гончаруком заявления об отставке. Данный документ не был зарегистрирован в регистрационно-справочной базе ведомства.
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