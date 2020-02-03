Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Грузия является образцовой в плане демократизации среди других стран региона. Об этом говорится в статье сотрудницы стратегического исследовательского института США Heritage Foundation Алексис Мрачек «Пять главных приоритетов в отношениях США и Грузии в 2020 году».

В статье отмечается, что Грузия на протяжении многих лет доказывает свою верность Соединенным Штатам Америки и занимает важное геофизическое положение.

«Через территорию Грузии проходят основные нефте‑ и газопроводы и железнодорожные маршруты, что имеет большое значение для европейской безопасности», — говорится в статье.

Также Мрачек отмечает, что США в отношении Грузии необходимо сосредоточиться на пяти важных направлениях: поддержка справедливых выборов в стране, стимулирование ее к заключению соглашения о свободной торговле, содействие стремлению Грузии в НАТО, укрепление взаимодействия в области обороны и толчок к поиску ее руководством нового инвестора для строительства порта в Анаклии.

Напомним, в США открыто поддерживают требование оппозиции Грузии провести выборную реформу в стране.

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