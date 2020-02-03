Москва, , 12:08 — REGNUM Россия должна играть лидирующую роль в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом 3 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства убеждён, что будущее ЕАЭС в цифровой повестке.

«Я считаю, что Россия должна играть на этом направлении лидирующую роль», — сказал он.

По его словам, стране «есть, что предложить нашим партнёрам, включая самые современные технологические разработки и цифровые сервисы, в том числе в сфере госуслуг».

В числе продуктов Мишустин назвал электронное правительство, налоговое администрирование — «много элементов, которые в настоящий момент представляют интерес для наших коллег по союзу».