Москва, , 12:05 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») не видит противоречий в упоминании бога в Конституции и положением о том, что Россия — светское государство.

«Убеждена, что упоминание о боге в Конституции РФ никого не возмутит. Это не противоречит пункту «Россия — светское государство» — не будет никакого слияния с церковью. Это упоминание важно и для православных, и для мусульман, и для католиков, и для иудеев — для представителей всех религиозных конфессий, живущих в России», — отметила Поклонская в соцсетях.

Она также привела в пример Конституцию Украины, где также есть упоминание о боге.

«Верховная Рада, сознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешним и будущими поколениями…». Хорошо было бы вспомнить про этот пункт», — указала она.

Депутат предложила свою формулировку.

«Думаю, рабочая группа, которая занимается подготовкой поправок к Конституции РФ, сможет найти верные и правильные формулировки. Например, добавить в преамбулу: «Мы — народ, сохраняющий любовь к Богу и ответственность перед Ним», — отметила Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочая группа и Госдума готовят поправки в Конституцию ко второму чтению.