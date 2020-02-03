Варшава, , 12:13 — REGNUM Польше и России стоит нормализовать отношения после недавнего спора об оценке событий Второй мировой войны, из которого Варшава вышла победителем. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Польскому агентству печати, опубликованном 3 февраля.

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр. Теперь Варшаве и Москве стоит успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как две страны соседствуют, несмотря на различия.

Чапутович напомнил, что впереди — 80-летие событий в Катыни и десятилетняя годовщина авиакатастрофы под Смоленском.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил руководство Советского Союза и нацистской Германии, заявив, что в 1939 году две страны якобы действовали «в союзе». В МИД РФ слова Моравецкого назвали очередной преступной попыткой переписать историю.

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