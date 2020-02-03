Ярославль, , 11:54 — REGNUM Директор департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области Александр Николаев может покинуть свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти Ярославской области.

Александр Николаев Yarregion.ru

В настоящее время Николаев находится в отпуске. Об этом сообщили в его приемной. Официально в правительстве области не подтверждают увольнение.

Отставка директора департамента может быть связана с другой отставкой — директора госпредприятия «Северный водоканал» Станислава Маклакова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маклаков в январе получил уведомление об увольнении (имеется в редакции ИА REGNUM). На его место планировалось назначить Андрея Колесникова, который ранее работал с Николаевым в Ставрополье. Целью такой замены мог быть контроль над кредитом в 5,7 млрд рублей от Нового банка развития БРИКС, который должно получить предприятие.

Несмотря на уведомление об увольнении, Маклаков вернулся с больничного и вышел на работу. А директор департамента ЖКХ Николаев, наоборот, ушел в отпуск, из которого может и не вернуться.

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