Пекин, , 11:53 — REGNUM Китайские власти считают, что у других стран нет оснований вводить против КНР ограничительные меры в туризме и торговле из-за вспышки пневмонии нового типа. Об этом заявила 3 февраля на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она указала, что ограничения могут излишне помешать международным поездкам и торговле, притом что Всемирная организация здравоохранения уверена в способности Китая держать ситуацию с инфекцией под контролем. Правительство КНР предприняло меры ещё более строгие, чем того требуют международные санитарные правила, подчеркнула она.

Хуа Чуньин сообщила, что по данным на 2 февраля в Китае заразились новым коронавирусом 16 иностранцев. Двое уже выписаны, остальные находятся в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 февраля в Китае заразились новым коронавирусом более 17 тыс. человек. Зарегистрирована 361 смерть от заболевания.

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