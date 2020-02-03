Сеул, , 11:53 — REGNUM Южнокорейская пилотажная группа «Черные орлы» (Black Eagles) отказалась от участия в авиавыставке Singapore Airshow 2020, которая пройдет в Сингапуре с 11 по 16 февраля, из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на военные источники.

По данным источников, данное решение было принято 3 февраля.

«Данное решение было принято в соответствии с мерами правительства по борьбе с распространением вируса и превентивными мерами по обеспечению безопасности военнослужащих», — сообщили представители ВВС.

Ранее 30 января ВВС Южной Кореи отложили вылет пилотажной группы «Черные орлы» (Black Eagles) в Сингапур, поскольку путь группы должен был пролегать через Тайвань, Филиппины и Малайзию.

В настоящее время число заболевших новым коронавирусом в Тайланде составляет 19 человек, в Сингапуре — 19 человек, в Малайзии — 8 человек.