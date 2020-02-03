Москва, , 11:43 — REGNUM Самолеты ВВС Турции не нарушали государственную границу Сирии и не наносили ударов по позициям правительственных войск САР, говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В российском Центре по примирению враждующих сторон добавили, что в ночь на 3 февраля турецкие военные попали под обстрел сирийских правительственных сил, которые вели огонь по террористам, поскольку Анкара не предупредила Москву о своих передвижениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе позиции турецких военных подверглись обстрелу. Погибли четверо военнослужащих, ещё девять получили ранения. В Анкаре заявили, что стреляла сирийская армия.

В ответ Турция нанесла удар по 46 объектам правительственных сил, было выпущено 122 артиллерийских и 100 минометных снарядов.

Отметим, власти Турции поддерживают вооруженных боевиков в провинции Идлиб, с которыми сражаются правительственные войска Сирии.

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