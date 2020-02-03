Тбилиси, , 11:42 — REGNUM В Грузии голодают 77 000 детей, заявил журналистам 3 февраля лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Тема нашего брифинга посвящена голодающим в Грузии детям и той невыносимой ситуации, которая создавалась годами, и проблеме, которую не смогла решить власть «Грузинской мечты». Сегодня в Грузии голодают 77 000 детей», — сказал Хазарадзе.

Он подчеркнул, что в случае прихода к власти его партии данная проблема будет искоренена. Лидер «Лело для Грузии» планирует это решить через создание рабочих мест, а также содействие среднему и малому бизнесу.

Стоит отметить, что Хазарадзе является основателем крупнейшего в Грузии банка TBC Bank. Он общался с журналистами возле здания Тбилисского городского суда перед началом заседания. Банкира обвиняют в отмывании денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер «Европейской Грузии»: у оппозиции существует план «Б»