Москва, , 11:36 — REGNUM Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи с 12 по 14 февраля, стоит не отменить, а перенести. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 3 февраля в ходе оперативного совещания в правительстве.

Принять решение об отмене форума предложила вице-премьер Татьяна Голикова, объяснив это опасностью распространения нового коронавируса. Такое же мнение выразил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Мишустин, напротив, предложил перенести форум, как предлагалось ранее. В первую очередь нужно думать о безопасности участников мероприятия, отметил он.

Он добавил, что организаторы мероприятия понесли значительные расходы, и поручил Чернышенко и главе Минфина Антону Силуанову оценить объём необходимой компенсации. Новые даты проведения форума Мишустин предложил обсудить с организаторами и основными участниками форума.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем.

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