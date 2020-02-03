Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Глава Ивделя (Свердловская область) Пётр Соколюк стал победителем предварительного голосования «Единой России» на вакантное место депутата регионального заксобрания по Краснотурьинскому округу. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Соколюк набрал больше 80% голосов избирателей, заявил глава свердловского отделения ЕР Виктор Шептий. Явка избирателей составила 9,31% — всего на праймериз голосовали 11,9 тысяч человек.

Шептий отметил, что у людей повысился интерес к процедуре предварительного голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы в заксобрание пройдут 17 мая 2020 года. Их победитель сядет на вакантное место депутата, пустующее после кончины парламентария Анатолия Сухова в августе 2020 года.

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