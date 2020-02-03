Мурманск, 3 февраля 2020, 11:33 — REGNUM С объявления о кадровом назначении начал заседание правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.
Новый вице-губернатор будет отвечать за тарифы тарифного регулирования и ЖКХ и энергетики.
Ранее Юрий Сердечкин возглавлял управление федеральной тарифной службы, работал в правительстве Москвы в администрации президента. Последнее место работы Сердечкина — правительство РФ. Там он в статусе помощника заместителя председателя правительства Виталия Мутко курировал вопросы ЖКХ.