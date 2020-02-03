Ташкент, , 11:26 — REGNUM Сотрудничество между Ташкентом и Вашингтоном находится на пике своего развития, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам встречи с госсекретарем республики Майком Помпео 3 февраля, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, двусторонние отношения развиваются устойчиво и предсказуемо. «Наши дальнейшие усилия будут направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства», — сказал Камилов.

Вместе с тем, стороны работают над снятием «раздражительных» моментов в отношениях между двумя странами, добавил Камилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Ташкенте прошли переговоры между главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и госсекретарем США Майком Помпео. Запланирована также встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

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